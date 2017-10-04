Психиатр, поставивший диагноз Лукашенко, рассказал, какие перемены увидел в Беларуси спустя 17 лет

Дмитрий Щигельский, приехавший на родину на днях, сразу заметил: фанатичного поклонения Лукашенко уже нет.

В интервью Радыё Свабода врач-психиатр поделился своими впечатлениями от Минска и белорусов.

По словам Щигельского, такого количества строительных кранов, как в белорусской столице, он в жизни не видел

— Сам Минск стал более европейским и цивилизованным. Изменились и люди, их поведение, даже то, как они одеваются. Сейчас этот город — настоящая восточноевропейская столица. Хотя бы внешне.

Щигельскому бросилось в глаза то, что фанатичного поклонения Лукашенко уже нет.

— Расскажу историю, как в 1996 году, когда проходил референдум, я жил в общежитии могилевского «Химволокна». Ко мне пришли переписчики и предложили проголосовать досрочно, поставив «галочки» напротив соответствующих ответов. Когда же я сказал, что это криминал и участвовать в этом не буду, все выскочили из своих комнат в коридор и стали кричать: «Он против Батьки!» Я могу уверенно сказать, что это была естественная реакция простых людей. Не купленная за деньги, не срежиссированная. Сейчас все это представить уже невозможно.

Отмечает он и изменение отношения к России.

— Когда я только приехал, два дня ходил по Минску, разговаривал исключительно на русском языке и говорил, что я приехал из Москвы. Я делал это целенаправленно и разговаривал с обычными людьми. Все говорили, что это здорово, что они рады меня видеть. Но как только речь с моей стороны доходила до того, что время уже входить в состав России, что мы единый народ, — люди сразу же отказывались от такой идеи и настаивали на том, что Беларусь — страна другая и независимая. Так что я смело могу считать, что это очень позитивная перемена.

По мнению Щигельского, многие белорусы частично мазохисты.

— Им это нравится. Будем еще много лет рассказывать, как когда-то избивали депутатов БНФ в парламенте. Да, это действительно было. Но давайте думать о том, что делать дальше и как двигаться вперед. Эти воспоминания уже не работают, обществу это не интересно. Общества, к счастью, более здоровое, чем большая часть элиты и контр-элиты. Общество живет в 21 веке, а часть элиты до сих пор осталась в 20-м. Общество изменяется более значительно и быстрее.

Подметил Дмитрий Щигельский еще одну белорусскую черту — ожидание, что весь мир и особенно власти, что-то кому-то должны.

— Ездили в сельскую местность. В одной из деревень стояли четыре коттеджа. Вместе они стоят никак не меньше, чем миллион белорусских рублей. А дорога к ним в таком ужасном состоянии, что ее почти и нет. Я специально спросил у здешнего парня-строителя, сколько же будет стоить разровнять эту дорогу грейдером. Услышав, что будет стоить даже меньше 500 долларов, я неприятно удивился. Получается, люди потратили на четыре свои дома миллион рублей, а отдать тысячу рублей, чтобы сделать дорогу к своему собственному дому, жалеют. Я даже в шутку спросил у того же парня-строителя: «Неужели они ожидают, что приедет Лукашенко и сделает дорогу?» И как же я удивился, когда услышал, что именно этого они и ждут!

Вот этот патернализм и ожидание того, что весь мир, а особенно власти, что-то кому-то должны — это очень плохо. Кстати, еще одна плохая черта у белорусов — жаловаться на весь мир и ждать неизвестно чего и неизвестно откуда.

Именно поэтому и должно быть право собственности. Должно быть четкое разграничение того, чем должно действительно заниматься государство. В нашей стране слишком много государства.