Лукашенко подарил многодетной семье беременную корову

Буренку зовут Белка, она дает в сутки 25 кг молока.
Многодетная семья Снигир из деревни Ясень Осиповичского района получила в подарок от президента Беларуси буренку Белку. Корову торжественно вручили 4 октября.
Хозяйка семьи Ольга Снигир обратилась к главе государства через официальный сайт президента с просьбой подарить семье корову, чтобы у детей постоянно было свежее молоко.
Уже через неделю к Снигирам приехали работники социальной службы — обследовать условия проживания семьи и возможность содержания буренки. Они и сообщили, что письмо дошло до адресата.
По поручению Александра Лукашенко местное хозяйство «Ясень-АГРО» приобрело для семьи Снигир буренку Белку. Любопытно, что хозяйство уже давно испытывает финансовые трудности и сейчас проходит процедуру банкротства. Однако на подарок от имени президента деньги откуда-то нашлись.
Корову ее новым владельцам передал первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Чикида. «Это правильная и своевременная просьба. Детям нужно здоровое и правильное питание. Узнав о желании семьи, глава государства поручил оказать поддержку», — рассказал чиновник.
По его словам, буренка прошла определенный кастинг: выбирали, чтобы она была производительная, здоровая, спокойная. К тому же корова стельная, поэтому в феврале-марте будет пополнение.
Олег Чикида уверен, что молока, которое будет давать Белка, хватит, чтобы обеспечить многодетную семью, и еще останется на приготовлением разных домашних продуктов — творога, сметаны, сливок и других.
Кроме того, чтобы облегчить труд многодетной маме, первый зампред Могилевского облисполкома вручил ей доильный аппарат, а также передал в подарок двухъярусную детскую кровать, ноутбук и сладости.
Ольга Снигир пообещала холить и лелеять Белку и в самое ближайшее время научиться делать из молока всякие вкусности. Доить корову женщина умеет — научилась, когда жила с мужем у свекрови, отмечает БелТА.
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