Беларусь стала главным покупателем украинской картошки

По сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, экспортные поставки украинского картофеля в январе — июле 2017 года выросли до 11 тыс. тонн или 2,69 млн долларов.

Это в два раза больше чем за весь 2016, когда было поставлено на внешние рынки 5 тыс. картофеля на сумму 1,3 млн долларов. Подробнее экспортный рынок картофеля Украины осветил портал FruitNews.

По предварительным оценкам ведомства, в 2017 году урожай картофеля в стране достигнет 20,5 млн тонн при внутреннем потреблении на уровне 6,3 млн тонн. Текущие объемы экспорта не влияют на обеспечение внутреннего рынка.

Основным покупателем в 2017 году, как и в прошлом, стала Беларусь, куда было поставлено 10 тыс. тонн картофеля на сумму 2,58 млн долларов. 0,6 тыс. тонн клубнеплодов на сумму 61,1 тыс. долларов было экспортировано в Молдову.

За тот же период 2017 года в страну было ввезено 3,8 тыс. тонн картофеля на 2 млн долларов. Большую часть импорта — 2,2 тыс. тонн стоимостью 1,5 млн долларов — составлял семенной картофель. 1,3 тыс. тонн ( стоимостью 811 тыс. долларов) из этого объема было ввезено из Нидерландов, а остальной объем из Германии.

В 2016 году Украина экспортировала 5,03 тыс. тонн картофеля на 1,3 млн долларов. Основными импортерами выступили:

• Беларусь — 4,46 тыс. тонн стоимостью 1,19 млн долларов;

• Грузия — 300 тонн стоимостью 45,4 тыс. долларов;

• Молдавия — 100 тонн на 16,3 тыс. долларов.

Импорт картофеля в страну в 2016 году составил 9,86 тыс. тонн на сумму 3,89 млн долларов.

• Основными поставщиками были:

• Франция — 4,16 тыс. тонн (1,31 млн долларов);

• Германия — 1,59 тыс. тонн (0,81 млн долларов);

• Нидерланды — 1,4 тыс. тонн (0,93 млн долларов);

• Дания — 1,34 тыс. тонн (0,45 млн долларов).