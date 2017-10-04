В Витебске подростки вызвали милицию на мужчину, пытавшегося живьем закопать 6 щенков, он получил крупный штраф

Виновному в жестоком обращении с животными судом Железнодорожного района г. Витебска определено наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составляет 460 рублей.

Бессмертное произведении Ивана Тургенева оставляет след в каждой детской душе. И всем школьникам, безусловно, жаль и собачку, и ее забитого бессловесного хозяина, который вынужден выполнять приказы злой барыни, невзлюбившей Муму и распорядившейся ее утопить. Так что же происходит с этими отзывчивыми и добрыми детьми, когда они вырастают? Откуда берется бессмысленная злоба к братьям нашим меньшим, заставляющая разбрасывать по улицам города приманку для собак и кошек — колбасу, напичканную отравой, или просто-напросто хватать своего питомца — щенка таксы --- и выбрасывать в окно с высоты, не оставляющей надежды на спасение?

Об этих случаях недавно писали республиканские газеты, вновь поднимая вопрос об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Создается впечатление, что они единичные, если изучить статистику подобных дел, рассмотренных в судах нашего города. Однако в реальности, как объясняют сами судьи, их больше, просто не все факты оказываются зафиксированными правоохранительными органами соответствующим и определенным законодательством образом. Поэтому административное правонарушение, недавно рассмотренное в суде Железнодорожного района, скорее исключение из правил: виновный получил по заслугам. А посодействовали этому случайные свидетели — подростки, которых как то принято было подозревать в том, что они скорее склонны мучить четвероногих и пернатых, а не заступаться за них.

Витебчанин Андрей Козловский (имя и фамилия изменены) в тот день, 22 июня, отмечал свой день рождения. Праздновать с друзьями начал с утра. Кто пришел с символическим подношением — бутылкой водки, кто и вовсе без него. Но самый преданный друг — его собака — не оставила хозяина без подарка. Именно в это день она родила шестерых прелестных щеночков. Материнский инстинкт повелевал ей спрятать малышей где-нибудь в укромном месте, подальше от шумной компании, но где такое найдешь? Андрей сначала не обратил внимания на прибавление в его «семействе». Но когда приятели, наконец, разошлись, он услышал разноголосое повизгивание, которое явно не могла издавать одна собака.

— Ах ты, ..., — с досадой обругал он свою питомицу. — Вот преподнесла подарочек! Что мне теперь с ними делать?

На хозяина смотрели преданные и молящие глаза. Собака любила его, как могут любить только собаки. Она не стала огрызаться, когда Андрей одного за другим забросил в мешок щенят и понес их на улицу, прихватив лопату, а лишь тревожно и жалобно завыла.

...Выйдя из дома, именинник раздумывал недолго. Он остановился возле забора, оглянулся на всякий случай, выкопал яму и стал бросать туда щенят. Свидетелей черного дела, казалось, не было. Но внезапно возле Андрея появились подростки.

— Дядя, ты что тут делаешь? Кто это скулит? — спросил один из них.

Козловский огрызнулся, мол, не ваше собачье дело.

Дети отошли — решили не связываться с подвыпившим мужиком. Но оставить без внимания такой факт они не могли и вызвали милицию.

— На место происшествия сразу же прибыли оперативно-следственная группа, сотрудники ОМОНа. Они по горячим следам установили виновное лицо, задержали его и доставили в РОВД, — рассказала судья суда Жедезнодорожного района Елена Гребенчук. — Как показало медицинское обследование, уровень алкоголя в крови задержанного на тот момент составлял 3, 29 промилле, что соответствует сильной степени опьянения. Он не отрицал, что к нему подходили подростки, пытались выяснить, что он делает. Правда, их заявление, что щенков бил лопатой, отрицал, мол, такого не было, просто закапывал.

Когда в суд поступил протокол, составленный в отношении его за жестокое обращение с животными, мы его известили о времени и месте заседания. Но Козловский в суд не явился. Дело было рассмотрено в его отсутствие. Он признан виновным в соответствии со статьей 15.45.Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «жестокое обращение с животными», ему определено наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составляет 460 рублей.

Хотелось бы напомнить нашим гражданам, что в республике действуют соответствующие правила содержания домашних животных. Они дают такое право, но и налагают обязанности. Если вы решили завести собаку, кошку или другое животное, то помните, что вы в ответе за тех, кого приручили! И если кто-то думает, что он вправе распоряжаться дальнейшей судьбой или даже жизнью своих питомцев, как ему вздумается, он глубоко заблуждается.

У животных есть определенные инстинкты, один из самых сильных — инстинкт размножения. И если вы позволили собаке или кошке следовать ему, то несите ответственность за потомство. Предусмотрена стерилизация домашних животных, если провести эту процедуру, тогда многих проблем удастся избежать. Не придется думать, что делать со щенками или котятами: раздать знакомым, отнести в приют или оставить у себя. Уничтожать их запрещает закон, а нарушения его наказываются штрафом в размере от 10 до 30 базовых величин или административным арестом.