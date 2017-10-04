В Минске милиция устроила трехдневную облаву на иностранцев, оформлено штрафов на $33 тыс.

С 27 по 30 сентября в столице проводилось специальное мероприятие «Нелегал». В итоге к административной ответственности привлечено почти 500 иностранцев, оформлено штрафов на 33 тысячи долларов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милиционеры проверили в Минске рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройплощадки, частные адреса и другие места, где могли незаконно проживать или появляться иностранцы без правовых на то оснований.

Цель таких мероприятий — борьба с незаконной миграцией, пресечение нарушений со стороны гостей и «оздоровление криминогенной обстановки», поясняют в ГУВД.

В итоге 493 гражданина привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранцев в Беларуси.

31 человек будет депортирован или выслан из республики. Наложено административных штрафов на сумму в 33 тысячи долларов.

Еще двое иностранцев стали фигурантами уголовных дел по ст. 371−2 УК (Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь). Санкция статьи — от ареста сроком на 3 месяца и вплоть до 3 лет лишения свободы.