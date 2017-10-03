Траты белорусских автомобилистов выросли в 5,7 раза

Яндекс.Деньги выяснили, сколько жители Беларуси тратят в среднем на содержание автомобиля. Для этого сервис изучил платежи автомобилистов на станциях техобслуживания, мойках, АЗС и в магазинах запчастей. В офлайне люди оплачивали товары и услуги с карт Яндекс.Денег, в онлайне — через Яндекс.Кассу.

Выяснилось, что за последние 12 месяцев расходы автолюбителей из Беларуси в целом выросли в 5,7 раза. Если смотреть по категориям, сильнее всего увеличились их траты на автозапчасти — в 4,3 раза.

За год вырос также средний чек белорусских водителей за бензин — с 24 до 26 бел. руб. (здесь и далее по курсу Центробанка РФ на 03.10.2017). А вот на мойке и техобслуживании автовладельцы, похоже, предпочитают экономить: в первом случае средний платёж уменьшился с 17,9 до 14,9 бел. руб., во втором — с 19,9 до 19,6 бел. руб. Несмотря на то что в целом люди стали больше тратить на запчасти и аксессуары для авто, средний чек в этой категории тоже сократился — с 61,2 до 40,9 бел. руб.