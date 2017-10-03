Умерший после операции гродненец «воскрес» перед отправкой в морг

С фантасмагорической ситуацией столкнулась гродненская семья: в больнице им сообщили, что их дедушка умер, а потом «воскрес».

25 сентября 2017 года Сергею Дмитриевичу делали плановую операцию, рассказывает сайт newgrodno.by. После нее мужчину положили в реанимацию онкологического отделения № 5. Хирург рассказал родным, что операция прошла с осложнением: во время манипуляций произошла остановка сердца, но его смогли запустить снова.

Позже в этот же день родственникам неожиданно позвонили и сообщили, что мужчина умер.

На следующий день жена Сергея Дмитриевича вместе с внучкой поехали в бюро ритуальных услуг. И там им позвонили из больницы, сообщив, что «умерший» ожил.

В больнице родственникам рассказали, что на мужчине уже висела бирка для отправки в морг, но он «воскрес». После операции, когда мужчину признали мертвым, все аппараты для поддержания жизни больного врачи отключили, обезболивание не проводилось.

26 сентября врачи сообщили родственникам, что Сергей Дмитриевич в сознании, на вопросы он отвечает, мотая головой. Однако к самому пациенту никого из близких не пустили: он находился в реанимации.

А утром 27 сентября жене снова позвонили из больницы со словами: «Сергей Дмитриевич умер. И уже точно умер в 7 часов 00 минут 27 сентября 2017 года».

Родственники Сергея Дмитриевича написали официальное письмо главному врачу больницы. Он принес личные извинения за неточное информирование.

В больнице проходит служебное расследование этого случая, добавляет «Гродненская правда».

Между тем, родственники подозревают, что их дедушка мог сутки после операции пролежать в морге и «ожить» во время вскрытия.