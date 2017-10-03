Под Минском в тот же котлован, где вчера сгорела фура, сегодня упала еще одна

В Смолевичском районе с трассы в котлован влетели две фуры. Первая оказалась там днем 2 октября, вторая — ночью 3 октября. Как информирует БелТА, происшествия случились на 377-м километре автодороги Брест — Минск — граница Российской Федерации, рядом с деревней Березовая Гора.

Ремонтные работы идут на одной из полос движения, строится подземный переход. Вчера в котлован попал Renault с полуприцепом. По словам водителя, не сработали тормоза. В котловане фура загорелась. 62-летний водитель, житель Гродненской области, получил травмы (у него закрытый перелом 9-10 ребер), однако госпитализация ему не понадобилась.

В ночь с понедельника на вторник в ту же «ловушку» попал Volvo NH12, которым управлял 34-летний житель Брестской области. Он неправильно выбрал скорость, в результате не справился с управлением, и фура влетела в котлован. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.



