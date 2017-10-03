24-летний священник Александр Кухта занимается миссионерством через популярный видеохостинг YouTube.

У него тысячи подписчиков и десятки тысяч просмотров на YouTube. 24-летний священник Александр Кухта завел видеоблог «Batushka ответит», где доступно с позиции православия говорит про веру, секс, свободу, войну и другие темы.

Naviny.by встретились со священником и разузнали, кто его смотрит, какие темы он не будет обсуждать в своем блоге и как реагирует на его деятельность церковное начальство.

Александр Кухта родился в Слониме, но вырос в Минске. После школы поступил в духовную семинарию в Жировичах. Сейчас продолжает учебу в Минской духовной академии и служит в церкви в поселке Михановичи в пригороде столицы. А параллельно ведет видеоблог.

«Я себя осознаю во многом продуктом своего времени и набора культурных кодов, поэтому то, что я стал делать видеоблог, — это естественно и нормально. Каждый человек, который считает, что он сегодня хоть в чем-то разбирается, тут же пилит видосики на YouTube и пытается строить из себя эксперта — это модно. С другой стороны, есть прямая заповедь Христа "Идите и проповедуйте Евангелие всей твари". То есть, я должен проповедовать. Поэтому нет ничего странного в том, что я совмещаю служение и видеоблогинг, хотя для нашей церкви это непривычно. Я иду и проповедую, всего лишь используя технологии, которые мне доступны», — рассказывает Александр Кухта.

Он делает ролики сам, начиная от сценария и заканчивая постпрадакшеном. На один ролик уходит 20-25 часов. Александр Кухта старается выкладывать что-то новое раз неделю. Первый ролик появился на YouTube в январе 2016 года. Сейчас их больше 70. В них священник с позиции православия рассуждает на различные темы: о вере, сексе, свободе, войне и так далее.

«С одной стороны, я говорю на темы, которые мне интересны. С другой, стараюсь держать руку на пульсе и говорить о том, что интересно зрителю, что сейчас обсуждается в обществе, а значит способно привлечь к себе внимание. Сегодня, например, все обсуждают "Матильду". Это классная тема, чтобы где-то разорвать шаблон, добраться до сознания слушателя и, возможно, заронить зерно мысли о том, что в церкви есть что-то интересное», — отмечает священник.

Он говорит, что в своих роликах старается не говорить о политике и промахах церкви.

«Я стараюсь не трогать две темы. Первая тема — это политика. Когда я начинаю говорить о ней, то в сознании зрителя в первую очередь я ассоциируюсь с тем либо иным политическим течением, а уже во вторую очередь меня воспринимают как христианина. Я этого не хочу. Вторая тема — это тема грязного церковного белья, промахов нашей внутренней церковной кухни. Я понимаю, что, с одной стороны, эти темы очень хайповые, но с другой стороны, у меня нет возможности и таланта сделать их миссионерскими, поэтому я о них молчу», — отмечает Александр Кухта.

По словам священника, его ролики смотрят молодые люди в возрасте 25-30 лет. В основном, это мужчины, городские, с высшим образованием. 70-80% просмотров идут из России, потому что блог на русском языке. На YouTube у него почти 10 тысяч подписчиков. В среднем один ролик смотрят 6 тысяч человек. Самые популярные ролики, посвященные доходам священников и фильму «Матильда», набрали 54 и 37 тысяч просмотров, соответственно.

«У меня нет инструментов, которые могли бы отслеживать изменения в душах людей. Из косвенных инструментов, на которые я могу ориентироваться, — это личные сообщения в "ВКонтакте" и комменты. Я очень часто получаю сообщения в стиле "Привет! Я к церкви никакого отношения не имею. Что-то слышал краем уха от бабушки хорошее, но мне интересно смотреть твои видосы". С другой стороны, я понимаю, что цель канала не приводить людей к Богу (с этим я не справлюсь), цель канала — посеять зерно, и, возможно, через 5, 10, 15, 20, 50 лет человек, помня об этом блоге, об этом странном священнике, придет к Богу. В этом плане канал выполняет свою функцию на 100%», — полагает Александра Кухта.

Он следит за творчеством топовых блогеров в русскоязычном сегменте YouTube, начиная от This is Хорошо и заканчивая Алексеем Навальным. Это он делает по трем причинам.

«Первая причина — мне интересно смотреть на формат, на то, что делают и что сморят. Вторая — оттуда можно брать некоторое количество тем, на которые мне можно было бы высказаться. Третья — мне интересны взгляды многих блогеров на проблемы, к которым я неравнодушен», — говорит священник-видеоблогер.

В церкви по-разному относятся к миссионерству Александра Кухты посредством популярного видеохостинга. Некоторые тепло восприняли, а некоторые пишут анонимки.

«Кто-то очень тепло воспринял. Например, это мои друзья-священники, с которыми я общался и общаюсь. Это люди одного образа мысли со мной. С другой стороны, Русская православная церковь — огромная. Многие священники мыслят в других системах. Не так, как я. Поэтому некоторые относятся с осторожностью. Некоторые вообще не понимают, что такое YouTube и ничего не говорят. Некоторые воспринимают в штыки и пытаются критиковать», — отмечает священник.





За время своего творчества Александр Кухта вынес для себя несколько вещей. С одной стороны, он окунулся в новую для себя тему видеоблогинга и получил новый опыт. С другой стороны, видеоблог мало способствует его собственному духовному росту.

В то же время священник не собирается бросать начатое дело. Сейчас он собирает команду, чтобы расти дальше.

«Да, я могу продолжить делать видео раз в неделю, но мне интересно попробовать расшириться — собрать команду профессионалов и разделить функции. Возможно, за счет разгрузки себя ввести парочку новых форматов», — делится планами священник-видеоблогер.