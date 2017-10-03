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Искать пропавшего в Беловежской пуще Максима отправят ОМОН

  • 03 октября 2017, 13:42
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В поисках пропавшего в Беловежской пуще мальчика сегодня будет задействован отряд милиции особого назначения, сообщили БелТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

О ходе поисковых мероприятий будут незамедлительно информировать в группе «ВКонтакте» и на сайте УВД облисполкома. Население просят доверять официальной информации и не распространять слухи из непроверенных источников.

Житель агрогородка Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк 16 сентября отправился в лес за грибами и домой не вернулся. С тех пор поиски не прекращаются.


БелТА

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