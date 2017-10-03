Лукашенко про уплотнение и вырубку деревьев: Вы что, меня специально перед населением подставить хотите?

Президент Беларуси Александр
Лукашенко требует прекратить разбой с необоснованным уплотнением
жилищной застройки и рубкой деревьев в населенных пунктах.
Соответствующее поручение глава государства дал сегодня на совещании
в Минске.
«Средства массовой информации, как бы они вами ни были прикормлены,
все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском,
с населением по поводу сноса деревьев. Вы начинаете там пилить, сносить
непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или
в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье
строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?» — отметил
президент.
«Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте
высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки.
Обязательно надо конфликт какой-то устроить», — резко отреагировал
Александр Лукашенко.
«В Минске "достукались" до того: начали пилить вековые деревья вместо
того, чтобы положить где-то под дорогой, как обычно, коммуникации. Это
улица где-то в районе Минского тракторного завода, показывали тоже
СМИ», — заметил глава государства.
Он рассказал, что поручил Службе безопасности выяснить обстоятельства
этого вопроса и было получено неожиданное объяснение происходящего.
«Ответ (начальники минские, может быть, и Шорец там за ними стоит):
президент на Минский тракторный завод ездит не по этой улице,
а по другой, эту улицу нельзя трогать — Служба безопасности
запретила», — привел пример Александр Лукашенко.
«Слушайте, я на Минском тракторном заводе бываю один раз в два-три
года, а то и в пять. При чем та улица за километр-два от Минского
тракторного завода? Я и видеть ее никогда не видел! Вы что, меня
специально перед населением подставить хотите?» — возмутился Лукашенко.
«И потом, вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек
старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья эти
посмотреть. Нет, все пилим. Мы, мол, новые посадим где-то. Это вы у себя
во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая
будет от этого польза... Надо прекратить этот разбой! — потребовал
Александр Лукашенко. — Видите ли, дерево упадет на дорогу. Ну, упадет,
уберем. Если исходить из этого, надо выпилить все парки в городах».
«Я прошу то, что сейчас обозначил, иметь как жесточайшее указание
к вашей работе. Повторения больше не будет. На людей надо немножко
обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших
соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе», — резюмировал
президент.
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