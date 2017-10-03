В Лиде примерный муж и отец напился и превратился в эксгибициониста. Получил год ограничения свободы

В один из летних дней 58-летний Андрей Иванович остался дома один: супруга ушла на работу, дети еще не приехали на каникулы из других городов, где учились. То был понедельник, начало недели. И он решил... выпить. Нет, не подумайте, он совсем не пьяница. Просто настроение было хорошее. Налил себе сто грамм, потом еще сто. Дома после этого уже не сиделось, и он решил прогуляться.

Было около половины третьего дня. Андрей Иванович шел по дорожке — на пути была детская площадка. Увидев лавочку, присел, осмотрелся...Неподалеку, метрах в 15-20 от него, на скамейке сидели молодые женщины, лет по 25. Рядом, в песочнице, играли их дети, маленькие девочки, однако их Андрей Иванович как-то не заметил... Он стал пристально разглядывать молодых женщин. Подействовал алкоголь — воображение рисовало их девушками с обложки мужского журнала, и Андрей Иванович, как завороженный, не мог оторвать глаз. И — он сам не понял, как спустил штаны и как они вовсе упали, а он взял и положил их рядом на скамейку.

Он не пытался подойти к женщинам, заговорить, познакомиться, соблазнить — он просто смотрел и чувствовал. Он видел, что женщины смотрят на него, и это приносило ему еще большее удовольствие, передает «Лидская газета».

Тем временем неадекватное поведение мужчины заметили молодые мамы и глубоко возмутились происходящим. Был день, рядом играли их дети, которые не замечали ничего, да и не поняли бы, заметив, но вокруг могли гулять старшие дети... Что, если бы они увидели подобную картину?! Получили бы стресс, психическую травму на всю жизнь!.. Одна из молодых женщин решила позвонить мужу, но тот не отвечал. Хотели позвать на помощь окружающих — никого не было. Тогда мамы решили вызвать милицию. К счастью, неподалеку по дорожке проходил наряд. Одна из женщин направилась к милиционерам...

Андрей Иванович тем временем по-прежнему не замечал никого и ничего — только ту красивую молодую женщину, что оставалась уже одна на скамейке. Спустя мгновение она встала и направилась к нему. А он словно проснулся — машинально стал натягивать на себя штаны и собрался уходить. Однако женщина схватила его за руку — к ним шла ее подруга вместе с сотрудниками милиции. Инстинктивно мужчина стал вырываться, пытаясь убежать, однако милиционеры быстро догнали его и надели наручники.

Андрей Иванович был доставлен в психонаркологический диспансер для освидетельствования, от которого отказался. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса «Хулиганство». Лидчанин был допрошен и полностью признавал свою вину, раскаивался и стыдился. Как выяснилось, у него хорошая семья, сам он примерный муж, отец.

Состоялся суд, вынесен приговор: Андрею Ивановичу назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год без направления в учреждение открытого типа. Это не просто время, когда жизнь его будет заключена в строгие рамки, а время хорошенько подумать, чего может стоить разыгравшаяся фантазия, подкрепленная спиртным.