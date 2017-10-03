Отношения Минска и Вильнюса накаляются: литовские пограничники с оружием перешли белорусскую границу

В понедельник, второго октября, в Министерство иностранных дел Беларуси был приглашен посол Литвы Андрюс Пулокас, где ему была вручена нота протеста.

В документе заявлен протест в связи с фактом нарушения белорусской границы вооруженными литовскими пограничниками.

Инцидент, по данным белорусской стороны, произошел 28 сентября.

«В этот день в пункте пропуска Котловка-Лаворишкес сотрудники Службы охраны Государственной Границы (СОГГ) Министерства внутренних дел Литвы предприняли попытку с применением силы задержать двух граждан Беларуси вначале на литовской, а затем и на белорусской территории.

При этом, будучи вооружены, они пересекли Государственную границу Республики Беларусь и углубились на территорию нашей страны до 40 метров», — отмечает официальный Минск.

Увидев приближающихся белорусских пограничников сотрудники СОГГ без объяснений своих действий в спешном порядке вернулись на территорию Литвы.

Опасные действия вооруженных литовских пограничников произошли в обстановке напряженности в регионе, во многом созданной многочисленными заявлениями литовских властей по поводу учений «Запад-2017», которые, при этом, не подтвердились.

В связи с инцидентом по инициативе белорусской стороны 30 сентября состоялась рабочая встреча пограничных уполномоченных Беларуси и Литвы, по результатам которой литовская сторона признала факт инцидента и принесла извинения.

Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.