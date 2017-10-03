В Петербурге белорус обвиняется в жестоком убийстве продавщицы магазина: расстрелял из пневматики, задушил и сжег

Оперативники «убойных» отделов уголовного розыска главка и петроградской полиции нашли и привезли в Петербург предполагаемого убийцу продавщицы в магазине на Мичуринской улице. Жестокая расправа произошла из-за подозрений в краже товара.

Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, за подозреваемым, 33-летним гражданином Белоруссии, оперативники ездили в Тверскую область. Именно туда вместе с женой он уехал сразу после произошедшего 16 сентября убийства. Тогда в продуктовом магазине, где продается всё, от колбасы до овощей, произошел пожар. После того как огонь был потушен, в подсобке нашли труп 41-летней петербурженки. На теле погибшей эксперты насчитали не менее 7 ранений от пуль из пневматического пистолета.

По версии следственного комитета, супруга подозреваемого, у которой, кстати, четверо детей от разных мужей, работая продавщицей в магазине, заметила, как у нее постоянно пропадал товар. Путем нехитрых детективных действий выяснилось, что кабачки и помидоры кочуют к коллеге из молочного отдела. Этой бедой она поделилась с мужем. Мужчина пошел разобраться с обидчицей, а для устрашения взял с собой пневматический пистолет. Но разговор пошел не так как он планировал — женщина не только не хотела виниться, но и ответила на оплеуху, а потом и вовсе начала душить оппонента. В этот момент он якобы и начал стрелять. А после задушил ее.

В этот же день оперативники Петроградского района беседовали с супругами, не скрывая своих сомнений в правдивости их первоначальных показаний. Как только полиция ушла, муж и жена уехали в далекую деревню, оставив детей 17-летней дочери.

К 27 сентября подозреваемого уже арестовали. Его супруга пройдет по делу как свидетель.