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Як новы намеснік Макея беларусізуе Палату прадстаўнікоў

  • 02 октября 2017, 16:31
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Пасля выступу Андрэя Дапкюнаса і дэпутаты перайшлі на беларускую мову.

Два законапраекты аб міждзяржаўных дамовах з Суданам і Грузіяй на сённяшнім пленарным паседжанні Палаты прадстаўнікоў дэпутатам прадстаўляў новы намеснік міністра замежных спраў Беларусі Андрэй Дапкюнас. І хоць дакументы для дэпутатаў былі падрыхтаваныя на расійскай мове, спадар Дапкюнас абодва разы прамаўляў па-беларуску.

Нават калі дэпутат з Мінска Максім Місько задаў пытанне дыпламату па-руску, Андрэй Дапкюнас адказаў яму па-беларуску.

А вось іншы дэпутат, Віталь Уласевіч з Бабруйску, сваё пытанне ўжо фармуляваў па-беларуску. З яго ўзялі прыклад Вольга Палітыка і Валер Барадзеня.

«Для мяне выступленне на беларускай мове — прынцыповая пазыцыя, — сказаў Свабодзе Андрэй Дапкюнас. — Я шаную родную мову, вельмі яе люблю і імкнуся ўсюды гаварыць толькі на ёй. Гэта патрабаваньне маёй душы».

У жніўні Лукашэнка прызначыў 54-гадовага Дапкюнаса намеснікам міністра замежных спраў. Дагэтуль дыпламат узначальваў пастаяннае прадстаўніцтва Беларусі пры ААН. Маці намесніка міністра Жанна Дапкюнас — былая дырэктар музея Янкі Купалы і стрыечная пляменніца беларускага песняра.


Радыё Свабода

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