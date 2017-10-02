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В Могилеве 19-летний молодой человек умер во время секса

  • 02 октября 2017, 16:18
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По информации, которая распространяется в социальных сетях, в Могилеве 19-летний молодой человек умер прямо во время секса со своей девушкой.

Нам удалось связаться с девушкой, принимавшей участие в этой трагической истории. Она подтвердила ее подлинность, но вместе с тем категорически опровергла слухи о том, что молодые люди якобы в ту ночь принимали наркотики. Причиной смерти парня стало слабое сердце — у него был врожденный порок этого органа.

«Он упал на правый бок, я сначала не поняла, что он умер. Он захрипел, были судороги. Я вызвала скорую сразу, и она раньше всех приехала. А потом уже у меня был шок, трясло, я не могла плакать. Скорая пыталась его полчаса реанимировать. Если бы экспертиза нашла в крови что-то запрещенное, я бы не разговаривала с вами сейчас, а сидела в кабинете следователя», — рассказала могилевчанка.


mogilev.online

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