В Могилеве 19-летний молодой человек умер во время секса

По информации, которая распространяется в социальных сетях, в Могилеве 19-летний молодой человек умер прямо во время секса со своей девушкой.

Нам удалось связаться с девушкой, принимавшей участие в этой трагической истории. Она подтвердила ее подлинность, но вместе с тем категорически опровергла слухи о том, что молодые люди якобы в ту ночь принимали наркотики. Причиной смерти парня стало слабое сердце — у него был врожденный порок этого органа.