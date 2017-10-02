Ермошина назвала наиболее вероятную дату местных выборов в Беларуси

Вопрос о том, какие очередные выборы — президентские или парламентские, пройдут в Беларуси первыми, еще не решен.

Председатель Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина оптимальной датой проведения местных выборов в стране назвала 18 февраля 2018 года.

«Центризбирком будет просить, чтобы местные выборы были назначены на 18 февраля, это наиболее оптимальная дата и крайний срок проведения выборов», — заявила Ермошина, отвечая на вопрос Sputnik.

По ее словам, раньше этой даты проводить выборы нецелесообразно, так как студенты будут находиться на каникулах.

Ермошина сообщила, что через «пару недель» будет проситься к главе государства на встречу, чтобы обсудить ход проведения местных выборов. По ее словам, она рассчитывает на то, что эта встреча может состояться в 20-х числах октября.

Она также сказала, что на местные выборы международных наблюдателей обычно не приглашают. «За ними будут наблюдать представили дипкорпуса. Это будут краткосрочные наблюдательные миссии», — сказала глава ЦИК.

Отвечая на вопрос, какие выборы — парламентские или президентские — пройдут раньше в стране, Ермошина сказала, что «это будет политическим решением», отметив, что данный вопрос находится не в ее компетенции.