«Игрушки покупаем на праздник». Мать двоих детей поделилась опытом выживания

Мама двоих детей рассказала «Салідарнасці», на чем стала экономить в отпуске по уходу за ребенком.

«Пока в семье был один ребенок и был стабильный заработок (выше среднего по Беларуси), у меня не было нужды экономить. Теперь мой официальный доход — 400 рублей в месяц — такую помощь государство оказывает мамам, воспитывающим в декрете второго ребенка, вместе с помощью на первого ребенка в возрасте от 3 до 18 лет».

Отказались от кафе и фастфуда

«В первом декрете я часто заглядывала в секонд-хенд. 12 лет назад в нашем городе было два таких магазина на 60 000 населения, сейчас секонды — на каждом шагу. Вот только в секонды я теперь не хожу, потому что такой шопинг отнимает много времени, которое я обычно трачу на то, чтобы приготовить обед или ужин. Фастфуды типа пельменей и сосисок обходятся дороже, чем домашний суп, рагу из овощей, котлеты или плов.

Пока ребенок в семье был один, я могла позволить несколько раз в месяц водить его в пиццерию или детское кафе. Сейчас нам это не по карману.

Старшая дочь отказалась от школьного питания, поскольку считает его дорогим (!), младший пока не ходит в сад, поэтому продукты в нашей семье — основная статья расходов.

Очень удивилась, когда прочла, что бухгалтер из Барановичей в месяц тратит на еду 100 рублей своей зарплаты. В нашей семье эта сумма в несколько раз больше. Дети любят соки, фрукты, йогурты и сладкое. Не представляю, как можно экономить на желудке.

Мы провели эксперимент на кошке — предложили ей вместо вискаса ливерку. Кошка объявила голодовку и не давала нам спать по ночам. На этом эксперимент был закончен.

Удивляет, что белорусские яблоки в этом году на рынке стоят по цене эквадорских бананов — 1,5-2 рубля за килограмм. Выручают кабачки и зелень со своего огорода. Мне кажется, я могла бы написать книгу "100 блюд из кабачков".

Бытовая химия и средства гигиены стоят в разы дороже в Беларуси, чем в Польше. К сожалению, из моих знакомых и родственников никто не ездит на закупы, поэтому на этой графе расходов экономить не можем».

За продуктами иду со списком и не голодной

«До рождения второго ребенка я заходила в продуктовый магазин и покупала все, что захочу, не боясь, что на кассе не хватит денег расплатиться. Сейчас я хожу в магазин со списком.

Моя родственница обычно заказывает продукты с доставкой на дом в торговом центре — дважды в месяц — с зарплаты и аванса. Остаток зарплаты у нее уходит на оплату коммуналки и кредитов. По мелочи оставляет на продукты на каждый день — молоко, кефир, хлеб. Вероятно, этот опыт стоит позаимствовать — чтобы иметь забитую морозилку в течение месяца.

Еще один личный секрет экономии — я никогда не хожу за продуктами голодной. Проверено: так потратишь больше».

Нет — рассрочкам и кредитам, да — барахолкам и «Куфару»

«Принципиально не покупаю товары в рассрочку. Признаюсь, такой соблазн был, когда собирала старшего ребенка в школу. Когда услышала суммы, которые потратили на покупку одежды школьникам знакомые, поняла: они бы никогда не потратили столько денег, если бы их пришлось выложить сразу. Это стало для меня правилом — никаких рассрочек и кредитов!

Поэтому мы несколько вещей купили в стоке, обувь — в магазине, а часть гардероба нашли на "Куфаре" и барахолках в соцсетях. Например, стильная рубашка обошлась нам в 20 рублей, пальто нашли за 8 рублей, а кожаные осенние ботинки — за 5 (новые от белорусского производителя стоят 130 рублей).

Таким же образом обновляю гардероб младшему — новые осенние туфли на двухлетнего ребенка в магазине стоят 50-60 рублей. За эти деньги на барахолке можно купить 3-4 пары бэушных. Малыши растут быстро, и обувь после одного ребенка, как правило, в хорошем состоянии.

Каждый вечер, укладывая младшего спать, я просматривала сотни объявлений в сообществах в Фейсбуке — виртуальный шопинг экономит время.

Мне повезло, дочь не гонится за брендами, хотя в одежде разборчива. Она считает, что на барахолках можно найти вещи лучше, чем в магазинах.

Сын моей подруги растет в многодетной семье и требует у мамы покупать ему одежду популярных европейских брендов. Когда он услышал, что у матери нет денег на дорогие вещи, сказал, что пожалуется на нее в органы опеки. Мама пообещала обновить сыну гардероб, купив обновки от беллегпромовских предприятий. Сын сказал, что это "барахло" не переживет нескольких стирок и порвется. Мама не растерялась и ответила ему: "Тогда я передам органам опеки информацию о том, что ты небрежно носишь одежду, и куплю тебе новые вещи белорусского производства". Сын умерил аппетиты».

Игрушки и книги покупаем на праздники

«Игрушки младшему ребенку покупаю к праздникам — на День рожденья и Новый год. Иногда его папа привозит игрушки из командировок.

Большинство игрушек достались нам по наследству от друзей или были подарены. Не исключаю, что если нам понадобятся новые игрушки — купим их на барахолке.

Та же история с книгами, которые дети очень любят. Старшей дарим по праздникам, младшему берем в библиотеке».

К парикмахеру ходим по очереди, в бассейн — в два раза реже

«Косметика — то, на чем экономить не получается. К сожалению, качество белорусской косметики не выдерживает сравнения с импортной.

К парикмахеру со старшей дочкой ходим по очереди (раз в два месяца) — один визит обходится в 25-35 рублей (стрижка+окрашивание волос).

Знаю семьи, которые заказывают парикмахера (не зарегистрированного ИП) на дом — стрижка оптом выходит дешевле. Слышала, как мамы мальчиков покупают машинки для стрижки и сами стригут детей.

Абонемент в бассейн на месяц стоит 600 рублей. Раньше мы покупали два, сейчас берем один, поэтому ходим плавать со старшим ребенком в два раза реже».

Меняю платье на курицу, или Как Беларусь возвращается к натуральным обменам

«Заметила, что сейчас в соцсетях очень популярны обмены. Белорусы меняют бэушную одежду на еду и бытовую химию. В одном сообществе время от времени поднимают на смех тех, кто просит в обмен, скажем, на платье или брюки — три кило сахара или две бутылки подсолнечного масла, стиральный порошок или курицу. Мол, люди дорогие, где вы складируете все это добро? По-моему, эти обмены на еду — символ возвращения страны в доденежную эпоху.

Популярны в соцсетях и сообщества, где люди отдают вещи даром. Чего там только ни найдешь — детскую одежду-обувь, аксессуары, мебель, мобильные телефоны... Однажды видела, как даром отдавали пианино. Шквал комментариев вызвало объявление с предложением забрать фаллоимитатор.

Радует, что народ откликается на просьбы о помощи. Люди отдают одежду-обувь нуждающимся, помогают со стройматериалами и ремонтом мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Запомнилось, женщина просила пеленки для дочери в роддом — своих в медучреждении не было. Не обошлось без язвительных комментариев, мол, зачем рожали, если на пеленки денег нет».

«Ягоды, картошка, грибы — эту нацию не победить»

«Вспоминаю, как в детстве, которое пришлось на 90-е, выкручивались родители моей подруги — ее мама пекла хлеб, потому что в магазине стоил дороже, а двух девчонок одевали, перешивая старую одежду. По моим ощущениям, сейчас мы вернулись в 90-е.

Сегодня легче выжить тем, у кого есть свой сад-огород. Хотя давно подсчитано: затраты на его содержание превышают полученный результат, если, конечно, вы не фермер.

"Ягоды, картошка, грибы — эту нацию не победить", шутят в соцсетях. Но реальность такова, что сегодня многим белорусам выгоднее не работать на предприятиях, а собирать грибы, удить рыбу и охотиться, обменивая эти продукты на другие товары и услуги.

Падение доходов заставляет многих из нас уменьшать расходы, отказываться от радостей жизни, к которым привыкли, и покупки новых вещей. Моя подруга, которая мечтает о четвертом ребенке, хранит одежду, из которой выросли первые дети, потому что не уверена, что у нее будут деньги на обновки для малыша.

Психологию бедности сложно искоренить, если твоя бабушка штопала носки и колготки, отказывала себе во всем, чтобы отложить деньги "на книжку" на черный день, а мама мыла и сушила пакеты и не разрешала выбросить порванные колготки: "их можно под штаны надеть".

...Когда-то я мечтала, как во втором декрете буду проводить с младшим ребенком больше времени — это такая радость наблюдать, как растут малыши. На деле получилось, что для того, чтобы обеспечить себя и детей, я в декрете вынуждена подрабатывать. А это значит, появились расходы на няню. Детский сад до трех лет мы пока не рассматриваем — потому что в таком случае придется выделять из семейного бюджета деньги на лекарства (дети в садиках часто болеют), а этого мы пока позволить не можем».