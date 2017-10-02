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Над Беларусью замечено северное сияние

  • 02 октября 2017, 13:53
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В ночь с 27 на 28 сентября в Беларуси было замечено северное сияние. Снимки сделаны под Веретеями, Докшицкий район, на границе Минской и Витебской областей примерно в час ночи.

Фото — Руслан Завадич


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