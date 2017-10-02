В Сморгони мальчик получил ожоги половины тела от удара током на железной дороге

Сморгонские следователи выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого 11-летний мальчик получил ожоги, сообщает Сергей Шершеневич, представитель управления СК по Гродненской области.

ЧП произошло 1 октября, ребенка доставили в больницу примерно в три часа дня. У мальчика обожжены руки и ноги, общая площадь ожогов составила более 50% тела.

Сотрудники СК и милиции установили, что мальчик вместе со своими сверстниками играл на жд-станции Сморгонь. Он забрался по лестнице на крышу готового к отправке вагона, после чего дотронулся рукой до контактного провода.

Специалисты опрашивают подростков, находившихся в этот момент рядом с пострадавшим, работников железной дороги, а также знакомых ребенка. Назначены судебно-медицинские исследования.

Известно, что мальчика воспитывает благополучная семья, он не состоял на учете и характеризуется только положительно.