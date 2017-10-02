В Узденском районе комбайн протаранил встречный Ford

Об очередном жестком ДТП, случившемся в Беларуси в течение минувшего уик-энда, сообщает ГАИ Минской области.

Вечером в пятницу, 29 сентября, на трассе Копыль-Бобовня-Логовище водитель комбайна «Полесье» протаранил «Форд Мондео», ехавший по встречной полосе.





В легковом автомобиле, помимо 32-летнего водителя, находился 6-летний ребенок. Оба получили травмы. Мужчину после осмотра отпустили, а вот ребенку, к сожалению, пришлось остаться в больнице.

ГАИ проверяет обстоятельства ДТП. Водитель, по предварительной информации, воспользовался ремнем безопасности, а вот мальчик, хоть и ехал в автокресле-бустере, пристегнут не был.







