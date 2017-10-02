Смартум 02/10 - 08/10:

В Узденском районе комбайн протаранил встречный Ford

  • 02 октября 2017, 12:56
  • 1419
  • 0



Об очередном жестком ДТП, случившемся в Беларуси в течение минувшего уик-энда, сообщает ГАИ Минской области.

Вечером в пятницу, 29 сентября, на трассе Копыль-Бобовня-Логовище водитель комбайна «Полесье» протаранил «Форд Мондео», ехавший по встречной полосе.


В легковом автомобиле, помимо 32-летнего водителя, находился 6-летний ребенок. Оба получили травмы. Мужчину после осмотра отпустили, а вот ребенку, к сожалению, пришлось остаться в больнице.

ГАИ проверяет обстоятельства ДТП. Водитель, по предварительной информации, воспользовался ремнем безопасности, а вот мальчик, хоть и ехал в автокресле-бустере, пристегнут не был.




mogilev.online

Места: Узда (7)

Метки: Авто (4458), Происшествия (10907)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 02/10 - 02/10:

Самое читаемое