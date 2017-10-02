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Видеофакт: в шведской рекламе Национальная библиотека Беларуси стала штабом супергероев

  • 02 октября 2017, 12:19
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Шведская компания, которая является одним из крупнейших европейских производителей средств гигиены, выпустила рекламный ролик для подгузников, в котором белорусская Национальная библиотека представлена как главный штаб супергероев.

На видео дети-супергерои в подгузниках известного бренда обсуждают между собой то, что взрослым необходима их помощь, и решают срочно принять меры: заставляют мужчину пересесть с автомобиля на велосипед, помогают старушке поднести сумку из магазина, останавливают драку уличных баскетболистов, выбрасывают в мусор телефон женщины, которая проводила с ним все свое свободное время.


Илья Параскевич, Наша Нива

Места: Беларусь (1001)

Метки: Общество (27568)

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