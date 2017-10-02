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В Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду во дворе

  • 02 октября 2017, 12:14
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Трагедия случилась в пятницу, 29 сентября, сообщила официальный представитель УСК по Витебскому региону Светлана Сахарова.

Отец привез мальчика из Витебска погостить к бабушке и дедушке в Глубокский район. В субботу около пяти часов во второй половине дня ребенок вместе с отцом и другими родственниками находился во дворе дома. В какой-то момент он пропал из поля зрения родных. Через некоторое время отец обнаружил его в пруду, доступ к которому был свободным.

Родственники вызвали «скорую», однако медики помочь не смогли.

Следственный комитет проверяет обстоятельства трагедии. Проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские исследования.


mogilev.online

Места: Витебск (524), Глубокое (38)

Метки: Происшествия (10907)

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