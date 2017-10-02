В Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду во дворе

Трагедия случилась в пятницу, 29 сентября, сообщила официальный представитель УСК по Витебскому региону Светлана Сахарова.

Отец привез мальчика из Витебска погостить к бабушке и дедушке в Глубокский район. В субботу около пяти часов во второй половине дня ребенок вместе с отцом и другими родственниками находился во дворе дома. В какой-то момент он пропал из поля зрения родных. Через некоторое время отец обнаружил его в пруду, доступ к которому был свободным.

Родственники вызвали «скорую», однако медики помочь не смогли.

Следственный комитет проверяет обстоятельства трагедии. Проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские исследования.