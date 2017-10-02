Депутат Палаты представителей предложил запретить домашние роды

Необходимо «принимать какие-то меры» в отношении тех женщин, которые решают рожать дома. Такое мнение высказал журналистам 2 октября депутат Палаты представителей, член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Анатолий Дашко, передает БелаПАН.

До избрания в ПП НС он работал главным врачом Брестского областного роддома.

«Нужно какие-то меры принимать, так как человек берет на себя ответственность, если решается рожать дома, в том числе и за жизнь ребенка», — сказал он.

Дашко считает неправильным идти по пути ряда западных стран, где разрешены домашние роды в присутствии квалифицированных акушерок. В Березино после домашних родов умерли две новорожденные девочки и их 29-летняя мать

«У нас создана своя система здравоохранения, созданы прекрасные условия [в роддомах]. Возможности и уровень оказания помощи у нас не хуже, чем в европейских странах, — отметил он. — Уровень младенческой смертности у нас очень низкий — около трех промилле. Ломать в стране ничего не нужно, у нас создана многоуровневая система оказания перинатальной помощи».

По мнению Дашко, в сложившейся ситуации домашние роды «проще запретить». «Я бы пошел по такому пути. Что касается мер ответственности, то я бы начал с административной», — сказал он.

Депутат не исключил, что в будущем оказывать услуги по родовспоможению могут разрешить частным центрам.