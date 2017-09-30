Украина обвинила Россию в размещении военных в Беларуси. Россия это отрицает

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко в интервью Reuters заявил, что Россия не вывела свои войска из Беларуси после учений «Запад-2017». По словам Муженко, Белоруссию покинули только «несколько подразделений» и авиация.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все российские войска, задействованные в учениях, выведены с территории Беларуси. По словам Конашенкова, Муженко профнепригоден, раз не знает, что происходит в нескольких сотнях километров от Киева.

Совместные учения России и Беларуси «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября 2017 года. В них участвовали до 13 тысяч человек. Один из этапов предполагал отработку реакции при нападении на Союзное государство.

Запад негативно реагировал на учения. Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждала, что Россия готовится к нападению на НАТО.

В Беларуси размещены два российских военных объекта: радиолокационная станция «Волга» для предупреждения о ракетном нападении и 43-й узел связи ВМФ России для связи Генштаба с подлодками.