«По пятьсот» получит не каждый. Министр труда: «Их надо заработать, а не дать всем»

Некоторые регионы Беларуси и отдельные отрасли отстают от графика по выходу к концу этого года на среднюю зарплату по стране в 1000 рублей. Об этом сегодня сообщила FINANCE.TUT.BY министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.

— Но надо понимать, что с сентября у нас в бюджетной сфере повышена тарифная ставка первого разряда до 33 рублей, у нас поднялась заработная плата по государственной службе. Поэтому в бюджетной сфере будет обеспечен рост заработной платы, — сказала Ирина Костевич.

— Что касается регионов, то мы видим отставание по Брестской области, серьезное отставание по Витебской области, по Гомельской. У нас хорошо идет в графике город Минск и достаточно хорошо Минская область.

— Что касается основного показателя в плане роста заработной платы — это его соотношение с уровнем производительности труда, то если смотреть через выручку на одного занятого — соотношение у нас сегодня выполняется, мы идем в этой увязке в ногу, — уточнила Ирина Костевич.

При этом зарплату в 1000 рублей будет получать к концу года не каждый белорус, добавила министр.

— Прежде всего это средняя зарплата по стране. При этом по видам деятельности, по регионам, по предприятия зарплата дифференцированная. Ее надо заработать, а не всем дать по 1000 рублей, — сказала Ирина Костевич.