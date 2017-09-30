Пока Беларусь не признает официально присоединение Крыма к России, Белстат уже добавил его население к РФ

Как известно, есть ложь, есть большая ложь и есть статистика. Но иногда — очень редко — всё наоборот: именно официальная статистика отражает взгляд государства на те или иные вещи. Взять, например, вопрос «Чей Крым?», от неправильного ответа на который может подгореть у почти 200 миллионов человек. Официально Беларусь не признает присоединение Крыма к России. А вот наш Национальный статистический комитет в своем ежегодном сборнике берёт и отдаёт Крым россиянам.

Смотрите: в 2013 году население России составляло 143,5 миллиона человек, а в 2014-м — уже 146 миллионов! Откуда такой резкий рост? Обращаем внимание на строку с украинской статистикой. И видим, что население Украины сократилось с 45,5 миллионов в 2013 году до 42 миллионов в 2014 году.





У Белстата, естественно, есть оправдание:

«Мы же не подсчитываем их население и площадь. Это их сведения! По соглашению, каждая страна сама предоставляет свои данные. Ну, кто-то предоставляет, а кто-то нет, но в данном конкретном случае, естественно, происходит обмен. Это не наши цифры», — рассказывает пресс-секретарь Белстата Татьяна Лапковская.

Звоним в Государственную статистическую службу Украины — и узнаем, что с 2015 года она, когда сообщает статистику по населению Украины, действительно не учитывает Крым. На то есть очень простая причина:

«Нам из Крыма не приходят никакие административные данные, на основании которых мы подсчитываем количество населения», — отвечают Еврорадио в департаменте по населению Укрстата.

И тут вдруг выясняется очень важная деталь:

«Мы везде ставим ссылку о том, что население приведенно без Крыма, — продолжает сотрудница Укрстата. — Я вам сейчас точную фразу скажу: «Сведения о численности населения на 1 января 2015 и 2016 годов приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя».





Есть ли такая ссылка в белорусских сборниках? Естественно, нет. Просто население Украины сократилось. Почему? Наш Белстат не желает ни объяснять, ни думать об этом:

«Мы здесь, простите, во внутреннюю политику государств не вмешиваемся», — продолжает Татьяна Лапковская.

А что с площадью Украины? Во Укрстате говорят, что она не меняется так стремительно, как население:

«Площадь — это вообще не статистические данные. Ею занимается наш геокадастр — "Картография-геодезия". И они там, естественно, указывают площадь всей Украины».

Смотрим белорусский сборник — и видим, что за последние годы площадь Украины сократилась на 29,6 тысяч кв.км. Знаете, мы совсем не удивились, когда увидели, что это и есть площадь полуострова Крым.