Минобороны после инцидента с разрыванием ужей обещает не нарушать закон об охране и защите животных

«Ахова птушак Бацькаўшчыны»
обратилась в Министерство обороны страны после инцидента на праздновании
Дня ВДВ в Бресте, когда десантники разрывали ужей и жаб на глазах
у зрителей, в том числе детей. Военные тогда объяснили это
необходимостью для психологической подготовки бойцов.
АПБ обратилась в Министерство обороны с просьбой «прекратить такую
практику», также организация написала в УВД Бреста, чтобы провели
проверку по факту жестокого обращения с животными.
«Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь, жестокое обращение
с животными в присутствии малолетних — это преступление. В соответствии
со статьей 339/1 "Жестокое обращение с животным". Такие выступления
подрывают авторитет армии и настраивают граждан Беларуси по отношению
к ней негативно. Есть много других способов боевой и психологической
подготовки солдат. На публичных мероприятиях свою силу можно
продемонстрировать, не проявляя жестокость по отношению к животным как
к заведомо более слабым и безобидным существам. Просим принять меры для
недопущения в будущем подобных случаев дискредитации Вооруженных Сил
Республики Беларусь и нарушения законодательства по охране и защите
животных Республики Беларусь военнослужащими», — говорится в письме АПБ.
В пришедшем ответе за подписью командующего силами специальных
операций Вооруженных сил генерал-майора В. И. Денисенко отмечено, что
«выработают меры по недопущению в последующем нарушения законодательства
об охране и защите животных».
Министерство природных ресурсов, в свою очередь, напомнило, что один
из основных принципов охраны и использования объектов животного мира
и среды их обитания — принцип гуманности.
После обращения АПБ в Минприроды Брестский областной комитет
природных ресурсов при поддержке командования той самой бригады, которая
разрывала ужей, провел учебу по предупреждению таких случаев для
полевых командиров из разных областей республики.
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