Где и как жил мальчик, пропавший в Беловежской пуще — фотофакт

Свислочским районным отделом Следственного комитета по факту исчезновения 16 сентября малолетнего жителя деревни Новый Двор Свислочского района Максима Мархалюка в соответствии с п.2 ст.167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь возбуждено уголовное дело.
— Основанием для принятия указанного процессуального решения послужило истечение десяти суток с момента подачи заявления об исчезновении ребенка и неустановление его местонахождения в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, — сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич
После поступления от матери сообщения об исчезновении сына, следователи Свислочского районного отдела Следственного комитета, сотрудники милиции и эксперты выбывали в составе следственно-оперативной группы на место происшествия. Производились осмотры жилища семьи Мархалюков, а также шалаша в лесном массиве, где часто собираются подростки. Изъятые с мест следы и предметы направлены для проведения соответствующих экспертных исследований. Опрошены родители малолетнего, его одноклассники, педагоги, друзья и знакомые. Проведена работа среди населения для получения информации, способствующей установлению местонахождения школьника.
При непосредственном участии следователей ежедневно проводился анализ полученной информации, на основе которого планировались дальнейшие поисковые, оперативно-розыскные и следственные действия.
В целях координации деятельности правоохранительных и иных ведомств дальнейшее расследование уголовного дела осуществляется управлением Следственного комитета по Гродненской области. В настоящее время следователи тщательно изучают все собранные органами внутренних дел материалы. Совместно с сотрудниками милиции разрабатывается план проведения дополнительных следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по установлению местонахождения ребенка и проверке всех возможных версий его исчезновения.
Расследование уголовного дела взято под личный контроль Председателем Следственного комитета.
Самое обсуждаемое
«Рубите нас со сквером вместе!» Более 400 деревьев растет в районе гостиницы «Турист», часть из них мы можем потерять безвозвратно
В Житковичах за уклонение от армии судят призывника с плоскостопием 3-й степени и артрозом
McDonald`s открывает второй ресторан в регионах — в Гомеле
«Я белорус, я рассержен». Гомельский видеоблогер рассказал, почему собирается протестовать против новой редакции «тунеядского» декрета
«Гомель — это не хутор, где хозяин единолично решает, где спилить грушу и построить сарай...». Протесты гомельчан против вырубки сквера продолжаются
Шокирующие кадры: на Богдана Хмельницкого мужчину насмерть сбил автомобиль (18+) (ОБНОВЛЕНО)
Ванна раздора. Акриловая ванна, купленная у индивидуального предпринимателя, стала поводом для обращения в суд