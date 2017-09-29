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Где и как жил мальчик, пропавший в Беловежской пуще — фотофакт

  • 29 сентября 2017, 15:25
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Свислочским районным отделом Следственного комитета по факту исчезновения 16 сентября малолетнего жителя деревни Новый Двор Свислочского района Максима Мархалюка в соответствии с п.2 ст.167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь возбуждено уголовное дело.


— Основанием для принятия указанного процессуального решения послужило истечение десяти суток с момента подачи заявления об исчезновении ребенка и неустановление его местонахождения в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, — сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич


После поступления от матери сообщения об исчезновении сына, следователи Свислочского районного отдела Следственного комитета, сотрудники милиции и эксперты выбывали в составе следственно-оперативной группы на место происшествия. Производились осмотры жилища семьи Мархалюков, а также шалаша в лесном массиве, где часто собираются подростки. Изъятые с мест следы и предметы направлены для проведения соответствующих экспертных исследований. Опрошены родители малолетнего, его одноклассники, педагоги, друзья и знакомые. Проведена работа среди населения для получения информации, способствующей установлению местонахождения школьника.


При непосредственном участии следователей ежедневно проводился анализ полученной информации, на основе которого планировались дальнейшие поисковые, оперативно-розыскные и следственные действия.


В целях координации деятельности правоохранительных и иных ведомств дальнейшее расследование уголовного дела осуществляется управлением Следственного комитета по Гродненской области. В настоящее время следователи тщательно изучают все собранные органами внутренних дел материалы. Совместно с сотрудниками милиции разрабатывается план проведения дополнительных следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по установлению местонахождения ребенка и проверке всех возможных версий его исчезновения.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль Председателем Следственного комитета.


Виртуальный Брест

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