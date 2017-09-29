Жительница Витебска избивала своего сына за отказ молиться или поститься

Жительница Витебска силой заставляла своего несовершеннолетнего сына-инвалида следовать православным традициям — молиться и поститься. За отказ женщина била ребенка. В ее отношении возбуждено уголовное дело, инциировано изъятие ребенка из семьи.

Женщина работала в церковной лавке, соблюдала все церковные посты, ездила с половниками по святым местам. Свою веру она пыталась привить и сыну, а за за любое неповиновение, отказ от молитвы или поста, жестоко его наказывала.

Как сообщает прокуратура Витебска, установлено, что 30 июля после очередного отказа сына от молитвы мать схватила его за голову, ударив о деревянную парту, а затем нанесла еще несколько ударов по голове стеклянной банкой, после чего повалила мальчика на пол, села сверху, обхватила его шею руками и душила, угрожая при этом убийством.

По данному факту прокуратурой Витебска возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК (угроза убийством).

22 сентября начальнику отдела образования, спорта и туризма администрации Первомайского района Витебска внесено представление с требованием о признании мальчика нуждающимся в государственной защите и изъятии из семьи.