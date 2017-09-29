Мать и двое детей умерли после домашних родов в Березино

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух детей и их матери после домашних родов в Березино, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 28 сентября в реанимационное отделение районной больницы с кровотечением была госпитализирована 29-летняя жительница Березино. «Женщину в тяжелом состоянии обнаружила родственница и сообщила в скорую помощь. По адресу вызова незамедлительно направилась медицинская бригада и в принудительном порядке доставила ее в больницу — женщина отказывалась от госпитализации. Во время обследования пациентки в реанимационном отделении медработники обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности. Через несколько часов женщина скончалась в учреждении здравоохранения», — рассказала Татьяна Белоног.

Домой к роженице незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. Она обнаружила в квартире в ванной комнате двух новорожденных девочек без признаков жизни. «Установлено, что женщина скрывала свое положение и не состояла на учете по беременности и родам. Не обращаясь за медицинской помощью, она дома родила двух девочек», — добавила официальный представитель УСК.

Следователи опрашивают родственников, соседей, собирают материал, характеризующий семью. Женщина жила вместе с мужем и шестилетним сыном.

Следствием вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований по установлению причины смерти женщины, ее новорожденных детей, а также являлись ли они доношенными и живорожденными.