«Белсат»: США закупают оружие для сирийских повстанцев в том числе в Беларуси

Два года назад Беларусь заработала более $100 млн на экспорте оружия в Болгарию, пишет Белсат. На самом деле это оружие пошло сирийским повстанцам, полагают авторы расследования.

Как сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира SIPRI, в 2015-м Беларусь поставила в Болгарию противотанковые ракетные комплексы «Конкурс» более чем на $100 млн. Это привлекло внимание Балканского центра журналистских расследованияй, и они связались с телеканалом Белсат.

«Есть судебные дела, подтвержденные дела о белорусском вооружении, которое покупал Пентагон и пересылал в Сирию», — говорит Лоренс Марзук из Балканской сети расследовательской журналистики.

«Болгария не покупает этого оружия для собственного потребления. Это вооружение покупается Пентагоном, который реэкспортирует его в другие места. Оружие переупаковывают в Болгарии, и оно идет партнерам Пентагона, преимущественно в Сирию. Частично — в Афганистан. Болгарские заводы не справляются с заказами Пентагона, поэтому оружие докупается в других местах», — говорит шеф-редактор газеты «Биволъ» Атанас Чабанов.

В официальном отчете министерства обороны Болгарии говорится, что в позапрошлом году эта страна закупила в Беларуси 240 противотанковых ракетниц марки ATGS, известной как «Конкурс». Этот отчет София обнародовала, согласно обязательствам в рамках международного соглашения о торговле оружием, который Минск не подписывал. Что это за оружие?

«Противотанковый ракетный комплекс ПТРК "Конкурс" — это достаточно старый советский ракетный комплекс, но его выпускали чуть ли не до середины 90-х годов», — говорит военный обозреватель Александр Алесин.

Кроме Беларуси этих моделей в Болгарию в позапрошлом году никто не поставлял. И в том же году практически такое же количество этих самых ракетниц в Болгарии закупили Соединенные Штаты и Саудовская Аравия.

Специалисты объясняют: для собственных нужд Вашингтон и Эр-Рияд этих комплексов закупать не могли.

«США не используют советское оружие для собственного вооружения, — говорит Лоренс Марзук. — Саудовцы — в такой же ситуации. У них одна из самых высокооснащенных армий в мире».

Указанные трансакции совпали во времени с новой программой Вашингтона по поддержке сирийской оппозиции. Как раз в 2015-м Пентагон запустил масштабную программу вооружения сирийской оппозиции. Это стало известно в этом году благодаря международному Центру расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Мы изучили отчеты ООН и другие документы, которые указывают конечное назначение вооружения. Но они указывали на страны-посредники, хотя было очевидно, что Саудовская Аравия, Турция не заинтересованы в этом оружии, себе они стараются покупать западное оружие. Анализ маршрутов грузовых самолетов и кораблей позволил выяснить, что это были маршруты программы CIA», — говорит директор OCCRP Дрю Салливан.

Причем, как обнаружилось в упомянутом расследовании, речь идет не о формировании демократических вооруженных сил Сирии, как планировалось изначально, а вооружении уже действующих группировок, воюющих против «Исламского Государства».

Редактор OCCRP Илья Лозовский говорит, что расследование раскрыло схему импорта устаревшего советского вооружения на $ 2,2 млрд, которую организовал Пентагон — из стран Восточной Европы в Сирию. Там оно поступает повстанцам, которые воюют с «Исламским Государством».

Специалисты отмечают, что танковый парк «Исламского государства» ограничен единицами, которые они захватили в боях. Основные же танковые силы, для борьбы с которыми могут понадобиться белорусские ПТРК, — у армии Башара Асада и российского военного контингента.

«Они это не скрывали абсолютно. И это абсолютно легальная сделка. Ведь Америка же не поставляет оружие ИГ. Они поставляют его повстанцам, настроенным против Асада. А между Вашингтоном и Москвой есть договоренность не трогать эти группы», — говорит Александр Алесин.

Учитывая запутанные отношения между сирийскими повстанческими группировками, Вашингтон должен понимать, что часть поставленного им оружия может в какой-то момент повернуться против американцев или их союзников. Поэтому стоит задача закупать для повстанцев такие ракетные комплексы, которые бы успешно уничтожали сирийские танки, но не могли бы нанести существенного вреда армии США или их союзникам. Беларуские «Конкурсы», по мнению специалистов, — идеально для этого подходят.

«Для современных танков — "Абрамс", "Леопардов" — он уже неэффективен, так как появились новые виды брони, в том числе, динамичная, активная. Но он, в больших количествах есть в бывших советских республиках, в том числе, в Беларуси, — говорит Алесин. — А в Сирии именно те танки, которые имеют старую советскую броню — "Контакт 1″, "Контакт 5″ — они, как раз, могут быть подбитые».

В 2015 году Пентагон через разных полутеневых посредников начал сотрудничать и с официальным Минском.

«США весьма одобрительно отнеслись к этому шагу, — добавляет Александр Алесин. — В свое время в посольстве США они говорили мне, что это им и нужно, чтобы тренировать вооруженные силы повстанцев проамериканской, так сказать, направленности».

Как раз в этот момент экспорт в Болгарию белорусских ракетниц и гранатометов и выстрелил.

Что известно на сегодня?

В 2015 году, когда Соединенные Штаты решили перейти от подготовки собственных проверенных сирийских демократических войск к поддержанию любых группировок, борющихся как с Асадом, так и с «Исламским Государством», Беларусь при посредничестве Болгарии начала продавать им противотанковые ракетные комплексы «Конкурс» на десятки миллионов долларов ежегодно.

Два года назад неподтвержденные слухи об этом гешефте обнародовал портал «BuzzFeed». Но благодаря совместному расследованию «Белсата» и международных консорциумов журналистских расследований нашлись документальные подтверждения этому в болгарской правительственной статистике и у специалистов, которым это официально подтвердили американские дипломаты.

Окончательно сомнения были развеяны благодаря алчности одного из подрядчиков — компании «Regulus Global», нанятой Пентагоном для приобретения и распределения оружия среди тех группировок сирийской оппозиции, что воюют с «Исламским Государством».





«Учения в Беларуси назначены на четверг и пятницу. В вашем распоряжении — около восьми часов в день, будут учебные комплексы "Конкурс"», — писал директор этой фирмы Уилл Саммериндайк 25 мая 2015 года.

Электронное письмо Уилла Саммериндайка с информацией о тренинге американских инструкторов в Беларуси от 24 мая 2015 года.

Направляя своих инструкторов в Беларусь, Саммериндайк неоднократно подчеркивал свое требование абсолютной секретности.

«Очень-очень важно, чтобы эти ребята, если они будут в Болгарии со вторника до пятницы, никому не говорили, что они были в Беларуси и тренировались на "Конкурсе". Никто не знает, что наши ребята будут в Беларуси», — писал Саммериндайк 31 мая 2015-го.





Эти электронные письма, вероятно, и остались бы тайной, если бы «Regulus Global» не решила схитрить. Вместо того, чтобы приобрести новое вооружение старых моделей, как требовало задание, они нашли болгарские гранаты, произведенные еще в 80-х.

«В Болгарии произошел взрыв одной такой гранаты, погиб военный инструктор, и его семья подала в суд на работодателя, чтобы получить компенсацию», — говорит Лоренс Марзук.

Суд вынудил фирму обнародовать все имеющие к делу документы.

Специалисты не исключают, что эти операции могут и не вызвать недовольство Кремля, как можно было бы предполагать. По мнению Александра Алесина, правительство Владимира Путина может быть заинтересовано не столько в победе своего союзника Асада, сколько в как можно более длительном продолжении боевых действий в Сирии. Ведь та война мешает строительству давно планируемого газопровода в Европу и, по его информации, открывает возможности теневых сделок для лиц, приближенных к российскому президенту.