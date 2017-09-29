Белорусским велосипедистам могут разрешить ездить по дорогам

В жилых зонах белорусских городов велосипедистам могут разрешить двигаться по выделенному участку проезжей части. Об этом во время прямой телефонной линии заявил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. Однако, по его словам, речь лишь о местах, где это будет возможно и безопасно.

«Велосипедистов действительно становится все больше, и такой шаг разрешил бы спор любителей велосипедов и пешеходов, которые делят один тротуар», — сказал он, передает «Советская Белоруссия».

Вместе с тем, отметил начальник УГАИ, на трассу с допустимой скоростью в 120 километров в час пускать велосипеды не стоит. По его мнению, также важно создать инфраструктуру, удобную для всех участников движения, прописать определенные требования к движению велосипедистов и ответственность для них.