Море путешествий 28/09 - 01/10 (14-40):

Последний эшелон с российскими военными и техникой покинул Беларусь

  • 29 сентября 2017, 10:05
  • 452
  • 2



28 сентября последний железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных сил России, принимавших участие в совместном стратегическом белорусско-российском учении «Запад-2017», отправился на место постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

«Воинские части и подразделения из состава белорусского контингента РГВ © уже прибыли в полном составе в пункты постоянной дислокации и приступили к обслуживанию вооружения и военной техники», — сказано в сообщении.


Наша ніва

Метки: Политика (13128)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 29/09 - 01/10:

Самое читаемое