Белорусский «порновирус» вернулся и стал наглее

Скрипт-блокировщик, который вымогает штрафы за просмотр порно, продолжает донимать белорусов. Читатель Всеволод прислал в редакцию TUT.BY скриншот с новой вариацией «вируса», который стал гораздо более требовательным.
Сообщение о «штрафе» появляется поверх всех окон и уверяет, что фамилия пользователя установлена, а все файлы на его компьютере заблокированы. Вверху окна указан герб уголовного розыска Беларуси.
«Вы оштрафованы на сумму в 150 рублей! Вы заблокированы за неоднократное посещение сайтов, содержащих материалы, запрещенные законодательством Республики Беларусь, а именно порнографии с элементами педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма», — говорится в сообщении.
Блокировщик пугает белорусов штрафами за порнографию с 2014 года. Сначала сообщение «от МВД» приходило на экраны персональных компьютеров, после блокировать начали смартфоны. В 2016-м появилась вариация с сообщением «от КГБ».
Правда, в последней вариации блокировщика сумма штрафа выросла с 70 до 150 рублей, а время, отведенное на оплату, уменьшилось с суток до шести часов. Упоминание блокировки файлов компьютера появилось впервые.
Уже задержаны как минимум семь человек, связанные с прошлыми вариациями «порновируса». В 2016 году под стражу заключили троих безработных россиян, которые зарабатывали с помощью блокировщика. В апреле 2017 года был вынесен приговор четверым белорусам, которые разработали этот скрипт. Молодые люди получили сроки от 3 лет ограничения свободы до 8,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима.
Напомним, правоохранительные органы никогда не взимают штрафы через интернет. Кроме того, просмотр порнографии в нашей стране не является наказуемым действием — незаконно только изготовление и распространение порнографических материалов. А вот добавление порнографии на страницу в соцсети является преступлением, как и раздача материалов для взрослых через файлообменник.
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