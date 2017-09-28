Пенсионеры в Вилейском районе вырастили коноплю высотой в 3,5 метра

80-летний пенсионер и его 75-летняя супруга из Ильи (Вилейский район Минской области) вырастили на своем участке коноплю.

Как рассказал порталу kraj.by оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Вилейского РОВД Вадим Бурак, 25 сентября ему поступила информация о том, что в агрогородке Илья местные жители занимаются выращиванием конопли.

В этот же день сотрудники Вилейского РОВД выехали на место и обнаружили, что на приусадебном участке семейной пары пенсионеров растет 63 куста конопли. Некоторые из них, по словам Вадима Бурака, достигали в высоту 3,5 метра. Общая растительная масса конопли составила 31 килограмм.

Оперуполномоченный рассказал, что пенсионеры не смогли объяснить, где взяли семена. По их словам, выращивали коноплю на корм курам и не знали, что это запрещено законом.

На хозяина подворья был составлен протокол по ст.16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», за что полагается штраф до 20 базовых величин (460 рублей).

«Ничего криминального в их действиях мы не нашли», — рассказал Вадим Бурак.

Коноплю сожгли.