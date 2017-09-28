«Белоруснефть» предлагает повысить цены на автомобильное топливо на 5%

«Белоруснефть» предлагает
повысить цены на топливо хотя бы на 5%. Об этом сообщил журналистам
заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников.
«Стоимость барреля нефти на мировых площадках выросла до 59 долларов
за баррель. Сегодня в Беларуси бензин стоит дешевле, чем в России,
которая добывает во много раз больше нефти. Конъюнктура рынка
подталкивает к тому, что цены на автомобильное топливо в Беларуси могут
повыситься», — сказал Сергей Каморников.
По словам Каморникова, есть основания для повышения цен на 5%. Сейчас
продажи на внутреннем рынке убыточные. Их компенсируют только поставки
нефтепродуктов на экспорт. «С точки зрения конъюнктуры, исходя из цен
в сопредельных странах такой уровень роста цен был бы достаточно
разумным и объективным», — добавил заместитель гендиректора.
Напомним, последний раз цена на топливо изменялась 6 мая 2017 года.
Тогда стоимость топлива выросла на 1 копейку, и это стало шестым
с начала года подорожанием. Сейчас на заправках автомобилисты могут
купить топливо по таким ценам: AИ-92 — 1 рубль 17 копеек, АИ-95 —
1 рубль 25 копеек, АИ-98 — 1 рубль 36 копеек и стоимость дизеля ДТ-К5 —
1 рубль 29 копеек.
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