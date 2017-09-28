Лукашенко сменил министра информации

Министерство информации возглавил Александр Карлюкевич, который с конца прошлого года работал заместителем министра.
Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности министра информации Лилию Ананич и назначил на этот пост Александра Карлюкевича.
Глава государства провел в четверг ряд кадровых перестановок. Так, с поста главы Мининформации ушла Лилия Ананич.
По решению президента, Мининформ возглавил 53-летний Александр Карлюкевич — с конца прошлого года он занимал пост заместителя министра.
В разные годы Карлюкевич работал в газетах «СБ. Беларусь сегодня», «Народная газета», «Чырвоная змена». Возглавлял издательство «Литература и искусство», а до прихода в министерство руководил издательским домом «Звязда».
Кроме этого, Карлюкевич известен и как автор серии краеведческих книг.
Лилия Ананич с 2001 года работала заместителем министра информации, ведомство она возглавила в 2014-м после ухода Олега Пролесковского.
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