Страховой стаж для всех белорусов хотят сократить до 10 лет и включать в него новые периоды

В Беларуси собираются сократить до 10 лет срок обязательных страховых взносов для начисления пенсии. Кроме того, рассматривается возможность засчитывать в стаж для назначения пенсии период ухода за престарелыми родителями и детьми-инвалидами. Эти изменения в Закон «О пенсионном обеспечении» должны быть приняты на следующей сессии Палаты представителей, которая стартует 2 октября.

На дополнительный стаж смогут претендовать те, кто будет ухаживать за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и за стариками старше 80 лет.

— Важно, чтобы тот человек, который ухаживает за нуждающимся, был не старше определенного возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет, — уточнил председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк.

Всего на III сессии депутаты предварительно запланировали рассмотреть 28 вопросов, еще около 30 законопроектов находятся в стадии подготовки — например, Закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», Закон «О бюджете», а также изменения в «Кодекс об административных правонарушениях». Ими будет введена ответственность должностных лиц за лишние и необоснованные начисления в жировках.

По данным Минтруда, численность белорусов, обратившихся за назначением пенсии в установленном порядке, не приобретших право на трудовую пенсию по возрасту по причине отсутствия требуемого стажа работы с уплатой страховых взносов либо общего стажа работы, за период с 2015 года составила порядка 3,7 тысячи человек.

В Минтруда рассказали, сколько белорусов не получают трудовые пенсии из-за нехватки страхового стажа, необходимого для начисления этих выплат. Напомним, те, кто не смог наработать необходимый для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет.

За назначением пенсии в установленном порядке, не приобретших право на трудовую пенсию по возрасту по причине отсутствия требуемого стажа работы с уплатой страховых взносов либо общего стажа работы, за период с 2015 года составила порядка 3,7 тысячи человек, — сообщила заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Лариса Яшкова.

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. На данный момент это 98,79 рубля в месяц.