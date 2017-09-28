Стало известно новое название «декрета о тунеядстве» (видео)

Стало известно новое название «декрета о тунеядстве». Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

Как известно, в начале года действие декрета № 3 было приостановлено, документ отправили на доработку. Произошло это как раз в то время, когда по стране прошла волна уличных акций протеста.

По словам Ковалькова, декрет № 3 главы государства готовится в абсолютно новой редакции. Меняется не только его смысл, но и название. «Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» (ранее он назывался «О предупреждении социального иждивенчества» — Еврорадио) и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место», — сказал замминистра. Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко пояснила, что согласно декрету лица, занимающиеся деятельностью, которая не требует регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога не будут считаться «тунеядцами».

Как известно, Александр Лукашенко ожидает обновлённый декрет до 1 октября.