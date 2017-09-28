Каждый пятый житель Беларуси — старше 60 лет

На начало 2017 года в Беларуси жили 1 996 700 пожилых (старше 60 лет) граждан, или почти каждый пятый житель республики, сообщает сайт Белстата.

В городах и поселках городского типа живет 1403 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, в сельских населенных пунктах — 593,7 тыс. человек.

За последние десять лет пожилых в Беларуси стало на 245,5 тыс. человек, или на 14% больше. Среди городского населения доля тех, кто старше 60-ти, выросла с 14,7% на начало 2007 года до 19% на начало 2017 года, сельского — с 27,9% до 28,2%.

Женщин среди пожилых почти в два раза больше, чем мужчин. Соотношение сейчас 1826 женщин на тысячу мужчин.

За последние 10 лет, сообщает Белстат, ожидаемая продолжительность жизни жителей Беларуси увеличилась на 4,7 года, у женщин — на 3,5 года, у мужчин — на 5,3 года. В 2016 году она составила 74,1 года, в том числе у женщин — 79 лет, у мужчин — 68,9 года.

Кстати, пожилые белорусы все более активно занимаются спортом. Еще семь лет назад таких было 15,3%, сейчас — 21,2%. И они стали чаще пользоваться интернетом. Среди пожилых, живущих в городах и поселках городского типа, сетью пользуется 27,7%, среди пожилых сельчан — 13,8%. При этом большинство выходят в интернет ежедневно — в основном для поиска информации.