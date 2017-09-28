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Самые красивые волейболистки сборной Беларуси, сенсационно вышедшей в четвертьфинал Евро

  • 28 сентября 2017, 09:31
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В Грузии и Азербайджане продолжается женский чемпионат Европы по волейболу. 26 сентября наши девушки в драматической встрече одержали победу над сборной Чехии. Белоруски уступали со счетом 0:2, однако взяли остальные три партии и победили со счетом 3:2.

Знакомим читателей с девушками, которые добывали эту победу.

Анна Климец

Елена Федоринчик

Надежда Смирнова (Молосай)


Анна Калиновская-Гюнгер

Оксана Ковальчук

Татьяна Маркевич

Ольга Павлюковская

Анжелика Борисевич

Анна Жаафар (Копко)

Анастасия Гарелик



Змитер Панковец, Наша Нива

Места: Беларусь (993)

Метки: Спорт (3841), Общество (27533)

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