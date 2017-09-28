Самые красивые волейболистки сборной Беларуси, сенсационно вышедшей в четвертьфинал Евро

В Грузии и Азербайджане продолжается женский чемпионат Европы по волейболу. 26 сентября наши девушки в драматической встрече одержали победу над сборной Чехии. Белоруски уступали со счетом 0:2, однако взяли остальные три партии и победили со счетом 3:2.

Знакомим читателей с девушками, которые добывали эту победу.

Анна Климец



Елена Федоринчик



Надежда Смирнова (Молосай)







Анна Калиновская-Гюнгер



Оксана Ковальчук



Татьяна Маркевич



Ольга Павлюковская



Анжелика Борисевич



Анна Жаафар (Копко)



Анастасия Гарелик





