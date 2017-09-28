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«Когда Путин уйдет с поста президента, Беларусь станет получать пенсию по потере кормильца»

  • 28 сентября 2017, 09:31
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Белорусский «тунеядец» с шутками про Лукашенко рассмешил украинских комиков.

Брестчанин Андрей Краевский заработал в популярном украинском шоу «Рассмеши комика» 10 тысяч гривен, сообщает brestcity.com.

Юморист сходу заявил, что является тунеядцем и повеселил публику многочисленными шутками про Александра Лукашенко.


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