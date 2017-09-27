За изнасилование 8-летней девочки жителя Лиозно приговорили к 18 годам в колонии особого режима

18 лет в колонии особого режима — такой приговор вынес 27 сентября суд Лиозненского района 45-летнему местному жителю, который обвинялся в изнасиловании 8-летней девочки. Процесс был закрытым, сообщает пресс-служба областного суда.
Суд признал мужчину виновным в изнасиловании заведомо малолетней, совершенном повторно (ч. 3 ст. 166 УК). Кроме того, ему инкриминировали ч.1 ст. 366 УК (Насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений).
По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.
Обвиняемый должен будет выплатить потерпевшей девочке 13,5 тысячи рублей в счет возмещения морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июня в квартире, где живет девочка. В тот вечер ее мать отмечала день рождения с двумя подругами. Затем подруги ушли к соседу, чтобы продолжить распитие спиртного, а родители девочки и она сама легли спать. Дверь была открыта. Таким образом сосед и попал в квартиру. Родители ребенка застали его, когда уже было поздно.
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