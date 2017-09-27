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МЧС сообщило, скольких людей, заблудившихся в лесу, не смогли найти в этом году

  • 27 сентября 2017, 18:59
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В этом году потерялись 26 детей, и только один из них до сих пор не найден. Взрослых в этом году потерялось 302 человека, не удалось найти 14 из них. Большинство из них удалось найти в течение суток.

О такой статистике в соцсетях сообщил помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.

Как известно, в Беловежской пуще двенадцатый день продолжаются поиски Максима Мархалюка. Именно он и есть тот единственный ребенок, которого до сих пор не нашли.


Еврорадио

Метки: Происшествия (10887)

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