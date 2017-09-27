Фотофакт: в Минске по улице гуляла голая женщина

Вчера вечером в группе Вконтакте «Минск сейчас» появилось фото: раздетая женщина стоит у пешеходного перехода на улице Яна Чечота в Малиновке. Как рассказали CityDog.by очевидцы, неизвестная направилась на остановку общественного транспорта, села на 147-й автобус и уехала.





Минчанка Ольга, которая видела женщину, рассказала CityDog.by, что все произошло примерно в 8:00: «Я стояла на остановке, вдруг вижу, подходит женщина в возрасте, а на ней нет одежды. Все, кто стоял, были в шоке. Прохожие реагировали по-разному: старшеклассники смеялись, остальные молча смотрели или переговаривались между собой».

По словам Ольги, женщина не была похожа на «пьяницу или обкуренную»: «Кто-то говорил, что нужно было вызвать скорую. Но как? Она же не стояла на одном месте, а спокойно передвигалась по городу пешком и на общественном транспорте».

Официальный представитель ГУВД Александра Попова подтвердила CityDog.by, что вчера утром в оперативно-дежурную службу поступил звонок от прохожего: по улице Чечота ходит голая. Но когда туда прибыл ближайший патруль, женщины уже не было.

Во 2-ом и 5-ом автобусных парках, откуда скорее всего выехал автобус № 147 на маршрут, о происшествии ничего не знают, хоть водители обычно информируют дежурных о нештатных ситуациях. В отделение скорой помощи вчера утром неизвестная раздетая женщина не поступала, рассказали CityDog.by в больнице скорой помощи.

В милиции не стали рассуждать, как могли наказать голую минчанку, если бы милиция ее нашла. Но очевидно, что поступок тянет «на нарушение общественного порядка», если женщина была вменяемой. Удивительно другое: почему никто из очевидцев не спросил у нее, нужна ли ей помощь. Возможно, женщина просто не в себе или стала жертвой домашнего насилия. Если помните, на днях CityDog.by писал о минчанке, которая после конфликта с мужем забралась на крышу дома и собиралась спрыгнуть — от самоубийства ее отговорил милиционер.