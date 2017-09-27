Почти каждый третий белорус в прошлом году жил на сумму меньше 290 рублей в месяц

Почти каждый третий белорус — 31% от общего числа населения страны — в прошлом году ежемесячно располагал меньше 284,2 рубля. Такую сумму в 2016 году составлял минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек.
Белорусов, среднедушевые ресурсы которых не превышают минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек, становится больше с 2014 года (тогда их было 18,9% от общего числа населения). В 2015 году их число выросло до 23,8%, сообщает Белстат.
Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.
С 2014 года в Беларуси также растет число малообеспеченных людей. В прошлом году за чертой бедности находились 498,5 тысячи человек (5,7% от всего населения), в 2015-м — 456,4 тысячи (5,1%), а в 2014-м — 431,9 тысячи (4,8%).
Напомним, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе-июне этого года малоимущими были 6% белорусов.
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