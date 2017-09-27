Рабочие объяснили, почему разметили дорогу без асфальта в Дзержинском районе

В паблик «Подслушано Дзержинск» опубликовали фотографии гравийной дороги под деревней Дягильно. Дорожники нанесли краской разметку прямо на песок, грязь и лужи.

Дзержинские коммунальщики объясняют, что проблемы на самом деле нет.









«Для разметки мы наняли СП "Трансстрой". Они занимались разметкой асфальтовой дороги, а этот участок гравийки идет перед асфальтом. И как нам объяснили рабочие, просто продували технику, чтобы она нормально работала. Обычный рабочий момент, ничего такого. А люди увидели и раздули из этого проблему», — рассказал работник коммунальной службы.