Oxxxymiron и Би-2 записали совместный трек «Пора возвращаться домой»

Самый неожиданный фит от Мирона Федорова и выходцев из Бобруйска группы Би-2.

После полуторалетнего молчания рэпер Oxxxymiron начал активно радовать своих поклонников новыми треками и фитами. Возможно, на него так повлияло недавнее поражение в батле с Гнойным (Слава КПСС), возможно, это подготовка к большому концерту в Олимпийском и туру.

Oxxxymiron’а и группу Би-2 роднит судьба эмигрантов. Мирон часть своей жизни провед вдалеке от родины в Германии и Лондоне, а Би-2 скитались по святой земле Израиля и Австралии перед тем, как вернуться покорять русскоязычных слушателей. Не удивительно, что совместный трек посвящен эмигрантам. Песня должна войти в новый альбом Би-2 под названием «Горизонт событий», релиз которого должен состояться в ближайшие дни — 29 сентября.

Незадолго до этого Oxxxymiron выпустил совместный трек с рэпером Markul’oм про нелегкие отношения артиста и автора с миром шоу-бизнеса. Пугающий реализмом клип был снят в жанре антиутопии.

Это уже третий трек, который Oxxxymiron выпустил после своего долгого молчания. Первым был «Биполярочка», рассказывающий о переживаниях Мирона.