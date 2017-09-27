СТВ покажет телепередачу, в которой «доказывается», что Земля плоская

В эфире Столичного телевидения покажут программу о том, что Земля на самом деле плоская. Этот выпуск «Самых шокирующих гипотез» появится в эфире 4 октября.

Напомним, белорусские государственные телеканалы за недостатком собственного контента ретранслируют программы российского ТВ. В частности, «Столичное телевидение» показывает передачи российского «Рен ТВ».

В эфире этого российского телеканала 25 сентября был показан выпуск программы «Самые шокирующие гипотезы» о том, что Земля на самом деле будто бы плоская.

Утверждается, что фотографии круглой Земли — это монтаж, а на самом деле наша планета плоская, накрытая небесным куполом.

И все это рассказывают «эксперты», в качестве доказательств приводя старинные гравюры и логические заключения вроде: «самолет не смог бы лететь ровно, если бы земля не была плоской».

К чему это мракобесие белорусским зрителям?

«А что тут такого? Это же гипотеза, вы можете ее опровергнуть», — объясняют на СТВ.