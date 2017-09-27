СТВ покажет телепередачу, в которой «доказывается», что Земля плоская

В эфире Столичного телевидения покажут программу о том, что Земля на самом деле плоская. Этот выпуск «Самых шокирующих гипотез» появится в эфире 4 октября.
Напомним, белорусские государственные телеканалы за недостатком собственного контента ретранслируют программы российского ТВ. В частности, «Столичное телевидение» показывает передачи российского «Рен ТВ».
В эфире этого российского телеканала 25 сентября был показан выпуск программы «Самые шокирующие гипотезы» о том, что Земля на самом деле будто бы плоская.
Утверждается, что фотографии круглой Земли — это монтаж, а на самом деле наша планета плоская, накрытая небесным куполом.
И все это рассказывают «эксперты», в качестве доказательств приводя старинные гравюры и логические заключения вроде: «самолет не смог бы лететь ровно, если бы земля не была плоской».
К чему это мракобесие белорусским зрителям?
«А что тут такого? Это же гипотеза, вы можете ее опровергнуть», — объясняют на СТВ.
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